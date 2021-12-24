"Репрессивное нововведение": Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Фанатский сектор "Зенита" объявил, что не станет оформлять "паспорта болельщиков" Fan ID, которые потребуются зрителям для прохода на стадионы с 2022 года. Манифест "зенитовцев" опубликован в Instagram "Ландскрона".

"Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", — уверены фанаты.

Проект закона о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий депутаты Госдумы окончательно одобрили 17 декабря.

Инициатива законодательно закрепляет понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования", который подразумевает под собой электронный документ, необходимый для идентификации участника, зрителя и иных лиц, задействованных в спортивном мероприятии, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности.

Оформить Fan ID можно будет на портале Госуслуг.

Перечень мероприятий, доступ на которые будет открыт только верифицированным болельщикам, определит правительство РФ.