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Новости 10:55

Жителя Ростова-на-Дону отправили в спецприёмник из-за символики ФБК* и "Умного голосования"

фото ЗакС политика Жителя Ростова-на-Дону отправили в спецприёмник из-за символики ФБК* и "Умного голосования"

Опубликованная в социальных сетях символика "экстремистского" ФБК* и "Умного голосования" послужила поводом для ареста жителя Ростова-на-Дону Ростислава Павлищева, уведомляет "ОВД-Инфо"**. Как итог, он отправлен на 10 суток в спецприёмник.

Заявление на Павлищева написала некая женщина, указав в документе, что "переживает" из-за "влияния", которое якобы он оказывал на её сына.

"Изучив его соцсети, я была в шоке. Ростислав не скрывает, что поддерживает Навального и его экстремистские идеи, агитируя на это своё окружение. К тому же он увлекается оружием и не известно, что у него на уме. Просто боюсь за сына и других молодых ребят! Экстремизм не должен быть безнаказанным", — высказалась женщина.

Интересы Павлищева в суде представлял адвокат от "ОВД-Инфо"** Сергей Ковалевич.

**Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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