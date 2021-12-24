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Новости 11:31

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет колонии по делу о пожаре в "Зимней вишне"

фото ЗакС политика Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет колонии по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд Центрального района Кемерово приговорил бывшую главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилу Комкову к 18 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей в рамках дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", информирует пресс-служба инстанции.

Также ей запрещено будет занимать какие-либо должности в госорганах в течение 12 лет.

Суд счёл, что Комкова, руководившая кемеровским Госстройнадзором, получила в 2013–2014 годах взятку в 7 млн рублей от Вячеслава Вишневского, который в свою очередь был главой компании, строившей "Зимнюю вишню". За это начальница ведомства не привлекала фирму к ответственности за проведение работ без разрешения и с нарушением проектной документации. Всю сумму Комкова получила по поддельному договору, после чего её сообщники помогли обналичить деньги.

Ранее сроки получили и другие фигуранты данного разбирательства.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Ещё 147 человек пострадали.


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