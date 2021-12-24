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Новости 11:39

Суточная смертность от коронавируса в России опустилась ниже тысячи случаев

фото ЗакС политика Суточная смертность от коронавируса в России опустилась ниже тысячи случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 703 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на тысячу случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 998 человек (на четыре меньше, чем накануне). Сумели поправиться 41 213 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: Впереди расположилась Москва – 2 126 новых больных, за ней следуют Петербург – 2 117  (на 81 меньше, чем накануне) и Подмосковье – 1 270. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 704 человека с коронавирусом и скончались 55 (накануне – столько же).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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