Кремль не нашёл в России элитных ёлок и потратил 3 млн рублей на "супер-премиум" из Дании

В Кремле решили приобрести 19 "супер-премиум" ёлок из Дании: на эти цели из бюджета выделено 3,1 млн рублей, выяснил телеграм-канал "ЧТД".

Деревья должны быть высотой от 3 до 7 метров, самая дорогая из них будет стоить чуть более 316 тысяч рублей. Часть суммы уйдёт также на менее "элитные" ёлки.

В качестве реципиентов новогодних атрибутов в госзакупке указаны управделами президента, правительство и Кремль.

Датские ели чиновники приобретали и в прошлом году, однако наиболее дорогостоящая из них была значительно дешевше — 209 тысяч рублей.