На фармбазе Петербурга накопился миллион доз вакцины от коронавируса

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, содержащий основные показатели пандемии коронавируса в городе. Согласно данным на 22 декабря, за сутки снизилось выросло число поступающих в больницы с признаками коронавируса и пневмонии (373 вместо 421 накануне). В реанимационных отделениях лежит 581 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 313 человек (вместо 322 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 мест. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 970 пациентов.

На карантине находятся 3 256 граждан (накануне их было 3 347), бесплатную лекарственную терапию на дому получает 24 251 петербуржец, амбулаторно лечится 24 991 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 988 077 тысяч доз.

Чиновники Смольного неоднократно призывали петербуржцев привиться от инфекции на праздниках. Все 190 пунктов вакцинации будут работать во все дни, кроме 31 декабря, 1 и 7 января: в эти даты следует обращаться за прививкой исключительно в медицинские учреждения.