Неподобающий уход за домом-памятником на Каменноостровском обернулся для коммунальщиков штрафом

Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 210 тысяч рублей районному ЖКС № 1 из-за неудовлетворительного содержания дома 44 по Каменноостровскому проспекту, находящемуся под охраной КГИОП. Речь идет о "Доме Эмира Бухарского", состоящего из главного здания и пяти флигелей, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Основой для возбуждения административного дела стала инспекция, произведенная в начале сентября. Тогда представители власти обнаружили, что в парадной сильно повреждены пол, лепнина, а также выявили "повсеместное отслоение окрасочного и штукатурного слоя". Не понравились представителям КГИОП также граффити на лестничных пролетах. Кроме того, претензии коснулись и разного рода изменений: цементных, кирпичных и деревянных ремонтных вставок и новых дверей внутри исторического памятника.

Ответчик на заседание не пришел.