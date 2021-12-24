ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:57

Неподобающий уход за домом-памятником на Каменноостровском обернулся для коммунальщиков штрафом

фото ЗакС политика Неподобающий уход за домом-памятником на Каменноостровском обернулся для коммунальщиков штрафом

Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 210 тысяч рублей районному ЖКС № 1 из-за неудовлетворительного содержания дома 44 по Каменноостровскому проспекту, находящемуся под охраной КГИОП. Речь идет о "Доме Эмира Бухарского", состоящего из главного здания и пяти флигелей, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Основой для возбуждения административного дела стала инспекция, произведенная в начале сентября. Тогда представители власти обнаружили, что в парадной сильно повреждены пол, лепнина, а также выявили "повсеместное отслоение окрасочного и штукатурного слоя". Не понравились представителям КГИОП также граффити на лестничных пролетах. Кроме того, претензии коснулись и разного рода изменений: цементных, кирпичных и деревянных ремонтных вставок и новых дверей внутри исторического памятника.

Ответчик на заседание не пришел.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама