В Петербурге кончается место для хранения снега

Председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко на внеочередном заседании комиссии по городскому хозяйству 24 декабря заявил, что снег с дорог в Петербурге убирают своевременно, но отметил, что в городе ощущается нехватка мест для складирования снега.

- Необходимо увеличить количество пунктов для складирования и утилизации снега. 18 снегоприемных и снегоплавильных пунктов, которые предоставлены "Водоканалом" на данный момент, недостаточно. Более того, места для складирования снега надо готовить заранее, - рассказал Пониделко депутатам.

Глава комблага рассказал, что с начала зимы с автомобильных дорог вывезли 1,085 млн кубометров снега, а в предыдущий год в зимний период убрали 1,3 млн кубометров снега.

- Снегопады действительно аномальные. За один залповый снегопад выпало 25 сантиметров снега. Комитет по благоустройству содержит дороги протяженностью более трех тысяч километров, а площадь зимней уборки составляет 60 млн кв. метров. Мгновенно убрать такую обширную территорию, конечно, невозможно, - пожаловался Пониделко.

Он добавил, что предприятия соблюдают нормативы по срокам уборки снега, но комитет решил дополнительно привлечь к работе 680 единиц техники.

Напомним, спикер Заксобрания Александр Бельский поручил председателю комиссии по городскому хозяйству Валерию Гарнецу ("Единая Россия") провести встречу депутатов с представителями Смольного, чтобы решить проблему с неубранными улицами.

Константин Леньков