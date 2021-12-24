Суд назначил Google оборотный штраф на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённого контента

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей за неоднократное неудаление запрещенного контента, информирует телеграм-канал столичных судов.

Интернет-гиганту инкриминировали ч. 5 ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Российский суд впервые наложил на IT-компанию оборотный штраф.

Напомним, на протяжении последних месяцев Google систематически штрафуют за неудаление противоправной информации. За подобное нарушение компаниям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф от 1/10 до 1/5 от годовой выручки по ч. 5 ст. 13.41 КоАП.