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Новости 14:25

Суд назначил Google оборотный штраф на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённого контента

фото ЗакС политика Суд назначил Google оборотный штраф на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённого контента

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей за неоднократное неудаление запрещенного контента, информирует телеграм-канал столичных судов.

Интернет-гиганту инкриминировали ч. 5 ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Российский суд впервые наложил на IT-компанию оборотный штраф.

Напомним, на протяжении последних месяцев Google систематически штрафуют за неудаление противоправной информации. За подобное нарушение компаниям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф от 1/10 до 1/5 от годовой выручки по ч. 5 ст. 13.41 КоАП.


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