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Новости 14:38

Новым зампредом ГИК стал Зацепа

фото ЗакС политика Новым зампредом ГИК стал Зацепа

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 24 декабря выбрала новым заместителем председателя Олега Зацепу. Его кандидатуру выдвинула глава ГИК Наталья Чечина.

Других претендентов на должность не было. Отходя от урны для голосования Зацепа решил пошутить:

- Расчески с собой нет.

Судя по всему, член ГИК вспомнил историю с бывшим депутатом Законодательного собрания Анатолием Дроздовым. На выборах в 2011 году его сняли на видео, когда он пытался протолкнуть расческой в избирательную урну стопку бюллетеней.

За Зацепу на заседании 24 декабря проголосовало 11 членов Горизбиркома из 13 присутствовавших. Два члена ГИК  проголосовали против его назначения.

Напомним, прежняя зампред Горизбиркома Алла Егорова подала заявление по собственному желанию об уходе из комиссии. Ее пожелание одобрило Законодательное собрание. Вместе с Егоровой ГИК покинул Дмитрий Краснянский. На их места парламент назначил главу МО "Город Зеленогорск" Бориса Семенова и руководителя территориального избиркома № 41 Дениса Козенко. 

Зацепа с 2015 года занимает должность руководителя юридического управления Горизбиркома. До этого он год был председателем территориального избиркома №4. Еще ранее Зацепа работал юристом в различных организациях: Уставном суде, администрации губернатора Петербурга и других.

София Саттарова


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