Горизбирком выбрал Астафьеву своим новым секретарем

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 декабря провела выборы нового секретаря избиркома. Глава ГИК Наталья Чечина предложила на эту должность члена комиссии Екатерину Астафьеву. Других претендентов на должность не было. За Асфтафьеву проголосовало 11 из 13 присутствовавших членов ГИК. Остальные два члена комиссии проголосовали против.

До проведения выборов секретаря член Горизбиркома Алексей Березин предложил исключить этот вопрос из повестки. Он отметил, что традиционно Центральная избирательная комиссия выносит предложение по секретарю. Березин добавил, что сейчас у ГИК 13 из 14 полноправных членов — назначение нового члена Горизбиркома пройдет только после новогодних праздников. Этот человек может захотеть занять какую-либо должность в избиркоме, предположил Березин.

Член ГИК Олег Зацепа возразил, что рекомендация Центризбиркома — традиция, а не обязанность. Он добавил, что члены Горизбиркома не могут знать, какую должность пожелает новый коллега, а отказываться от голосования по назначению заметителя председателя Березин не предлагает. Зацепу поддержал член ГИК Юрий Кузьмин. В итоге против предложения Березина проголосовало большинство.

Напомним, прежний секретарь Горизбиркома Марина Жданова ранее написала заявление о выходе из комиссии по собственному желанию. Законодательное собрание Петербурга приняло ее отставку 22 декабря. Летом 2021 года парламент уже пытался лишить Жданову места в ГИК, но в судебном споре ЗакС проиграл.

Астафьева ранее работала в аппарате Горизбиркома. С 2017 года она стала членом комиссии с правом решающего голоса. До этого несколько лет работала в комитете по инвестициям и стратегическим проектам, а также была советником главы администрации Красногвардейского района.

София Саттарова