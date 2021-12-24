ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:59

Горизбирком выбрал Астафьеву своим новым секретарем

фото ЗакС политика Горизбирком выбрал Астафьеву своим новым секретарем

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 декабря провела выборы нового секретаря избиркома. Глава ГИК Наталья Чечина предложила на эту должность члена комиссии Екатерину Астафьеву. Других претендентов на должность не было. За Асфтафьеву проголосовало 11 из 13 присутствовавших членов ГИК. Остальные два члена комиссии проголосовали против.

До проведения выборов секретаря член Горизбиркома Алексей Березин предложил исключить этот вопрос из повестки. Он отметил, что традиционно Центральная избирательная комиссия выносит предложение по секретарю. Березин добавил, что сейчас у ГИК 13 из 14 полноправных членов — назначение нового члена Горизбиркома пройдет только после новогодних праздников. Этот человек может захотеть занять какую-либо должность в избиркоме, предположил Березин.

Член ГИК Олег Зацепа возразил, что рекомендация Центризбиркома — традиция, а не обязанность. Он добавил, что члены Горизбиркома не могут знать, какую должность пожелает новый коллега, а отказываться от голосования по назначению заметителя председателя Березин не предлагает. Зацепу поддержал член ГИК Юрий Кузьмин. В итоге против предложения Березина проголосовало большинство.

Напомним, прежний секретарь Горизбиркома Марина Жданова ранее написала заявление о выходе из комиссии по собственному желанию. Законодательное собрание Петербурга приняло ее отставку 22 декабря. Летом 2021 года парламент уже пытался лишить Жданову места в ГИК, но в судебном споре ЗакС проиграл. 

Астафьева ранее работала в аппарате Горизбиркома. С 2017 года она стала членом комиссии с правом решающего голоса. До этого несколько лет работала в комитете по инвестициям и стратегическим проектам, а также была советником главы администрации Красногвардейского района. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама