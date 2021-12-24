Спустя девять месяцев после задержания петербургскому таможеннику предъявили коррупционное обвинение

Генеральная прокуратура предъявила обвинение начальнику отдела таможенного контроля после выпуска товаров петербургской таможни Олегу Гусеву, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Таким образом, его статус в уголовном деле о получении крупной взятки изменился впервые после задержания, произошедшего в марте.

Гособвинение утверждает, что за отказ от привлечения к административной ответственности представители компании "Таллер" в 2018 году предложили на таможенном контроле Гусеву взятку в размере 20 млн рублей и, получив его согласие, выплачивали деньги частями. Примечательно, что глава компании сам вскоре сообщил о преступлении, стал сотрудничать с правоохранительной системой и поэтому избежал уголовного преследования.

Дело в отношении Гусева передали в Петроградский районный суд. Его подельник, замначальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур, в настоящее время находится в розыске.