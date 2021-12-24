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Новости 15:16

Спустя девять месяцев после задержания петербургскому таможеннику предъявили коррупционное обвинение

фото ЗакС политика Спустя девять месяцев после задержания петербургскому таможеннику предъявили коррупционное обвинение

Генеральная прокуратура предъявила обвинение начальнику отдела таможенного контроля после выпуска товаров петербургской таможни Олегу Гусеву, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Таким образом, его статус в уголовном деле о получении крупной взятки изменился впервые после задержания, произошедшего в марте.

Гособвинение утверждает, что за отказ от привлечения к административной ответственности представители компании "Таллер" в 2018 году предложили на таможенном контроле Гусеву взятку в размере 20 млн рублей и, получив его согласие, выплачивали деньги частями. Примечательно, что глава компании сам вскоре сообщил о преступлении, стал сотрудничать с правоохранительной системой и поэтому избежал уголовного преследования.

Дело в отношении Гусева передали в Петроградский районный суд. Его подельник, замначальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур, в настоящее время находится в розыске.


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