Суд наказал АО "Невская мануфактура" за неисполнение противопожарных предписаний

Невский районный суд Петербурга на три месяца приостановил деятельность производственно-складских зданий на Октябрьской набережной, принадлежащих АО "Невская мануфактура". Наказание по очередному административному делу вынесли после того, как компания в установленные сроки не выполнила предписания, связанные с пожарной безопасностью. В частности, в сообщении от объединенной пресс-службы городских судов говорится, что компания так и не отремонтировала установки автоматического пожаротушения.

"Некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения. Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", - отметили в суде.

Напомним, что один из самых крупных пожаров в новейшей истории Петербурга почти полностью уничтожил дореволюционное здание "Невской мануфактуры" в апреле нынешнего года. Многодневный пожар приходилось тушить с привлечением военной авиации. При исполнении долга погиб спасатель, награжденный городским правительством посмертно.

Гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель находятся под стражей. Компанию обязали восстановить здание-памятник до середины 2025 года.