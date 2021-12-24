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Новости 15:53

Суд наказал АО "Невская мануфактура" за неисполнение противопожарных предписаний

фото ЗакС политика Суд наказал АО "Невская мануфактура" за неисполнение противопожарных предписаний

Невский районный суд Петербурга на три месяца приостановил деятельность производственно-складских зданий на Октябрьской набережной, принадлежащих АО "Невская мануфактура". Наказание по очередному административному делу вынесли после того, как компания в установленные сроки не выполнила предписания, связанные с пожарной безопасностью. В частности, в сообщении от объединенной пресс-службы городских судов говорится, что компания так и не отремонтировала установки автоматического пожаротушения.

"Некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения. Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", - отметили в суде.

Напомним, что один из самых крупных пожаров в новейшей истории Петербурга почти полностью уничтожил дореволюционное здание "Невской мануфактуры" в апреле нынешнего года. Многодневный пожар приходилось тушить с привлечением военной авиации. При исполнении долга погиб спасатель, награжденный городским правительством посмертно.

Гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель находятся под стражей. Компанию обязали восстановить здание-памятник до середины 2025 года.


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