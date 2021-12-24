Петербургским медикам, пострадавшим при работе с коронавирусными больными, выделили еще 337 млн рублей

Петербургский губернатор Александр Беглов распорядился направить еще 336,9 млн рублей на выплаты сотрудникам медучреждений, которые работают с коронавирусными пациентами и пострадали от этого.

В сообщении от пресс-службы Смольного отмечается, что денег хватит на выплаты 1590 врачам и водителям скорой помощи, заразившимся коронавирусом на работе.

С начала года, не считая нового выделения средств, на компенсации медикам из резервного фонда городского правительства ушло 4 795 200 рублей. Деньги достались 15 862 пострадавшим сотрудникам медучреждений и семьям тех 37 медиков и водителей скорой помощи, которые не пережили заражение коронавирусной инфекцией.