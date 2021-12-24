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Петербургские ТЦ попросили бизнес-омбудсмена помочь им отсрочить введение QR-кодов

фото ЗакС политика Петербургские ТЦ попросили бизнес-омбудсмена помочь им отсрочить введение QR-кодов

Главы крупных петербургских торговых центров обратились к городскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову с призывом помочь им донести до властей просьбу отсрочить введение системы QR-кодов для посещения ТЦ со 2 января на 1 февраля 2021 года.

"Мы ответственно заявляем о том, что на текущий момент отрасль торговых центров, непродовольственной разницы и общественного питания тотально не готова к введению ограничения на доступ посетителей при предъявлении QR-кода", — приводит "Деловой Петербург" выдержку из воззвания руководителей ТЦ.

Авторы письма указывают, что уровень вакцинации в Северной столице на данный момент недостаточен для обеспечения достаточного трафика в ТЦ. Кроме того, топ-менеджеры компаний заявили о неготовности нести дополнительные издержки на оплату труда работников, которые будут задействованы в проверке QR-кодов.

Обратившиеся указали также на то, что депутаты Государственной думы пока не одобрили соответствующий законопроект, поэтому решения Смольного "являются преждевременными и чрезмерными".

По мнению авторов, введение QR-кодов следует перенести на 1 февраля 2021 года, а также позволить точкам общепита, открытым в ТЦ, функционировать с 23:00 до 2:00 при условии, что вакцинировано будет 90% персонала. 


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