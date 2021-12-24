В Петербурге по экономическому делу задержали главу станкостроительной компании

В Петербурге задержали главу Балтийской промышленной компании Диану Каледину по подозрению в хищении 1 млн рублей. Срок ее задержания, как сообщает объединенная пресс-служба судов, продлили на трое суток.

Каледину подозревают в поставке заказчику по завышенной цене китайского станка вместо более дорогого российского. Контракт был заключен в 2016 году на сумму 14,9 млн рублей. Оборудование заказывало НПП "Вектор". Маркировка и вся документация вводили заказчика в заблуждение, указывается в материалах дела.

Каледина, также преподающая в Политехе, своей вины не признает.