"Почта России" заплатит правозащитнику за потерянное письмо уральца в ЕСПЧ

"Почта России" заплатит екатеринбургскому правозащитнику Андрею Щукину 16 тысяч рублей за потерянное письмо уральца в Европейский суд по правам человека, информирует Znak.com.

В письме содержалась жалоба на незаконное задержание мужчины во время одной из протестных акций.

Некоторое время назад выяснилось, что "Почта России" обращение потеряла и оно "ушло куда-то в Нидерланды и там осталось".

В итоге правозащитник подал в суд, который и обязал "Почту России" выплатить ему за ошибку сумму, которая в восемь раз превышает стоимость отправки за рубеж, — 16 тысяч рублей.