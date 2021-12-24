ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:38

Суд в Вологде велел возобновить расследование дела о смерти активиста в полицейском участке

фото ЗакС политика Суд в Вологде велел возобновить расследование дела о смерти активиста в полицейском участке

Горсуд Вологды постановил заново начать расследование обстоятельств смерти активиста Сергея Пахолкова: мужчина умер в полицейском участке. Формальной причиной смерти стала травма головы, пишет региональное издание "7х7" со ссылкой на правозащитника Евгения Доможирова. Дело закрыли в сентябре нынешнего года.

"После года расследования следком должен был передать дело на федеральный уровень, поскольку следствие длится больше года. Вместо этого он вынес постановление о прекращении дела", - рассказал Доможиров.

По его словам, следствие зашло в тупик после того, как для силовиков возникла угроза наказания. Правозащитник предполагает, что представители разных силовых ведомств на фоне скандала могли бы в случае продолжения расследования начать "сдавать" друг друга.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама