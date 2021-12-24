Суд в Вологде велел возобновить расследование дела о смерти активиста в полицейском участке

Горсуд Вологды постановил заново начать расследование обстоятельств смерти активиста Сергея Пахолкова: мужчина умер в полицейском участке. Формальной причиной смерти стала травма головы, пишет региональное издание "7х7" со ссылкой на правозащитника Евгения Доможирова. Дело закрыли в сентябре нынешнего года.

"После года расследования следком должен был передать дело на федеральный уровень, поскольку следствие длится больше года. Вместо этого он вынес постановление о прекращении дела", - рассказал Доможиров.

По его словам, следствие зашло в тупик после того, как для силовиков возникла угроза наказания. Правозащитник предполагает, что представители разных силовых ведомств на фоне скандала могли бы в случае продолжения расследования начать "сдавать" друг друга.