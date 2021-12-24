На карте Петергофа появились новые топонимы в честь ученых

Проектируемые безымянные проезды в Петергофе после одобрения Топонимической комиссии получили названия. Как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил два новых топонима, посвященных памяти отечественных ученых. Улицы располагаются на территории университетского городка.
Проезд, соединяющий улицу Рождественского и Ульяновскую улицу, получил название улицы Шокальского (в честь знаменитого географа и картографа).
Проезд, соединяющий Астрономическую улицу и улицу Шокальского, отныне зовется улицей Фока (в честь ленинградского физика).