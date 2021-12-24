ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:24

Пригожин через суд добился компенсации от "Эха Москвы" и Шендеровича

фото ЗакС политика Пригожин через суд добился компенсации от "Эха Москвы" и Шендеровича

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Ему присудили компенсацию по делу о распространении сведений, порочащих его честь и деловую репутацию. Ответчиками выступили радиостанция "Эхо Москвы" и Виктор Шендерович.

С "Эха Москвы" взыскали миллион рублей, а с регулярно выступающего на нем публициста Виктора Шендеровича - 100 тысяч рублей. Пригожина оскорбили посвященные его персоне рассуждения во время одного из выпусков программы "Особое мнение", гостем которой был Шендерович.

Теперь и радиостанция, и публицист должны опровергнуть изложенные в эфире сведения, которые не устроили Пригожина. С сайта радиостанции запись программы по решению суда должны удалить.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама