Пригожин через суд добился компенсации от "Эха Москвы" и Шендеровича

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Ему присудили компенсацию по делу о распространении сведений, порочащих его честь и деловую репутацию. Ответчиками выступили радиостанция "Эхо Москвы" и Виктор Шендерович.

С "Эха Москвы" взыскали миллион рублей, а с регулярно выступающего на нем публициста Виктора Шендеровича - 100 тысяч рублей. Пригожина оскорбили посвященные его персоне рассуждения во время одного из выпусков программы "Особое мнение", гостем которой был Шендерович.

Теперь и радиостанция, и публицист должны опровергнуть изложенные в эфире сведения, которые не устроили Пригожина. С сайта радиостанции запись программы по решению суда должны удалить.