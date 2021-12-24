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Новости 19:22

В политсовет "Единой России" Петербурга вошли Бельский, Боярский, Пиотровский и Рудаков

фото ЗакС политика В политсовет "Единой России" Петербурга вошли Бельский, Боярский, Пиотровский и Рудаков

Региональное отделение "Единой России" в Петербурге на конференции 24 декабря решило доизбрать четырёх людей в свой политический совет, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На мероприятии были представлены кандидатуры врио секретаря реготделения и депутата Государственной думы Сергея Боярского, спикера Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, вице-губернатора по культуре и спорту Бориса Пиотровского и депутата ЗакСа Антона Рудакова. 

Делегаты конференции поддержали предложение - все четверо вошли в политсовет. 

Ранее на конференции Пиотровскому вручили партийный билет "Единой России". 

Напомним, Бельский стал спикером ЗакСа осенью 2021 года после избрания депутатом городского парламента. До этого он был вице-губернатором по внутренней политике.

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Боярский Сергей Михайлович 
Рудаков Антон Юрьевич 

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