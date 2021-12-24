Активисты жалуются на исчезновение вопросов к "прямой линии" Беглова

В преддверии общения петербургского губернатора Александра Беглова с горожанами в формате "прямой линии", намеченного на субботу 25 декабря, активисты массово жалуются на цензуру в комментариях к будущему эфиру. По свидетельствам многих из них, подкрепленных скриншотами, вопросы, касающиеся градозащиты и сохранения зеленых зон, удаляются модераторами. Об этом сообщается в паблике "Зеленая коалиция".

Удаляются также вопросы об уборке снега и о развитии транспортной инфраструктуры. Елена Ильясова, интересующаяся деятельностью ГЖИ, утверждает, что ее вопрос "потерли" шесть раз. Алла Замкова, недовольная планами Смольного поселить судей на Охте, заявляет, что ее вопрос удалили пять раз.

Отметим, что на исчезновение острых вопросов со страницы Беглова "ВКонтакте" задающие их жалуются с самого возникновения этого формата общения.