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Выборы 2021

Новости 20:15

Мурманский губернатор Чибис настроен на то, чтобы переизбраться

фото ЗакС политика Мурманский губернатор Чибис настроен на то, чтобы переизбраться

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководящий регионом с 2019 года, выразил готовность еще раз принять участие в выборах и возглавить область на еще один срок.

"Если поддержит президент и поддержат люди, то я готов на второй срок идти работать. Почему? Потому что те проекты, которые мы сегодня начали, готовим к практической реализации - это проекты долгосрочного характера. Мне в Мурманской области комфортно, мне нравится, и я искренне этим болею, и я готов продолжать", - обозначил он свою позицию в интервью ТАСС

Напомним, что 42-летний чиновник был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора в марте 2019 года после отставки Марины Ковтун, отставку которой давно предрекали различные политологи. В сентябре того же года на губернаторских выборах ему насчитали 60% голосов избирателей.


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