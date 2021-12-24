Мурманский губернатор Чибис настроен на то, чтобы переизбраться

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководящий регионом с 2019 года, выразил готовность еще раз принять участие в выборах и возглавить область на еще один срок.

"Если поддержит президент и поддержат люди, то я готов на второй срок идти работать. Почему? Потому что те проекты, которые мы сегодня начали, готовим к практической реализации - это проекты долгосрочного характера. Мне в Мурманской области комфортно, мне нравится, и я искренне этим болею, и я готов продолжать", - обозначил он свою позицию в интервью ТАСС.

Напомним, что 42-летний чиновник был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора в марте 2019 года после отставки Марины Ковтун, отставку которой давно предрекали различные политологи. В сентябре того же года на губернаторских выборах ему насчитали 60% голосов избирателей.