Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* сообщил в своем Telegram-канале о блокировке сайта. Сообщается, что соответствующее решение вынес подмосковный суд 20 декабря. Материалы дела в отношении сайта ovdinfo.org поступили в суд 15 декабря, причем представителей общественного движения не поставили в известность об этом. Двумя днями ранее Луховицкая прокуратура потребовала явиться представителей "ОВД-Инфо"*, что было сделано и что не внесло ясность в ситуацию: претензии не были доходчиво озвучены.

"На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки", - отмечают правозащитники.

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов