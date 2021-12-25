ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:43

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* сообщил в своем Telegram-канале о блокировке сайта. Сообщается, что соответствующее решение вынес подмосковный суд 20 декабря. Материалы дела в отношении сайта ovdinfo.org поступили в суд 15 декабря, причем представителей общественного движения не поставили в известность об этом. Двумя днями ранее Луховицкая прокуратура потребовала явиться представителей "ОВД-Инфо"*, что было сделано и что не внесло ясность в ситуацию: претензии не были доходчиво озвучены.

"На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки", - отмечают правозащитники.

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама