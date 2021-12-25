В России снова выявили менее 25 тысяч случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 243 случая инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 981 человек (на семнадцать меньше, чем накануне). Сумели поправиться 42 107 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: Впереди расположилась Москва – 2 714 новых больных, за ней следуют Петербург – 2 072 (на 45 меньше, чем накануне) и Подмосковье – 1 431. За прошедшие сутки в Петербурге поправился 2 891 человек с коронавирусом и скончались 52 (накануне – 55).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.