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Новости 13:05

"В эти светлые дни мы особо ощущаем великую силу добра": Беглов поздравил петербуржцев с Рождеством

фото ЗакС политика "В эти светлые дни мы особо ощущаем великую силу добра": Беглов поздравил петербуржцев с Рождеством

Петербургский губернатор Александр Беглов выступил с поздравительным словом к горожанам по случаю Рождества, которое 25 декабря отмечают католики и протестанты. Он напомнил, что российский мегаполис - многоконфессиональный город, уважающий разные культуры.

"Празднование Рождества дает возможность почувствовать наше единство, приверженность высоким духовным и нравственным ценностям, которые берегли и передавали из поколения в поколение наши предки. Последние два года мир борется с пандемией. Она сильно повлияла на нашу жизнь", - говорится от его имени на сайте Смольного.

Во время не прекращающаейся уже почти два года борьбы с распространением коронавируса, по мысли Беглова, христианский праздник позволяет людям ощутить внимание ближнего и укрепить веру в благополучие.


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