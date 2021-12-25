"В эти светлые дни мы особо ощущаем великую силу добра": Беглов поздравил петербуржцев с Рождеством

Петербургский губернатор Александр Беглов выступил с поздравительным словом к горожанам по случаю Рождества, которое 25 декабря отмечают католики и протестанты. Он напомнил, что российский мегаполис - многоконфессиональный город, уважающий разные культуры.

"Празднование Рождества дает возможность почувствовать наше единство, приверженность высоким духовным и нравственным ценностям, которые берегли и передавали из поколения в поколение наши предки. Последние два года мир борется с пандемией. Она сильно повлияла на нашу жизнь", - говорится от его имени на сайте Смольного.

Во время не прекращающаейся уже почти два года борьбы с распространением коронавируса, по мысли Беглова, христианский праздник позволяет людям ощутить внимание ближнего и укрепить веру в благополучие.