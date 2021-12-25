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Новости 15:13

Беглов: До конца 2023 года намерены решить проблему дольщиков

фото ЗакС политика Беглов: До конца 2023 года намерены решить проблему дольщиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время своей прямой линии 25 декабря сообщил, что в 2019 году правительство выявило 39 проблемных объектов. Позже глава города сказал, что таких домов было 29. Сейчас многие здания уже достроены и проблемы решены, заявил губернатор. 

По его словам, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию 7 домов. До конца 2023 года власти планируют закрыть все вопросы, касающиеся дольщиков, заявил Беглов.

Он подробнее рассказал про ситуацию с ЖК "Ломоносов". Из четырех корпусов пока введен в эксплуатацию один, сообщил губернатор. Он добавил, что уже найден новый инвестор и до конца текущего года будут закончены все бумажные вопросы. Окончание строительства всего ЖК ожидается в 2023 году, сказал Беглов. 

София Саттарова


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