Беглов: До конца 2023 года намерены решить проблему дольщиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время своей прямой линии 25 декабря сообщил, что в 2019 году правительство выявило 39 проблемных объектов. Позже глава города сказал, что таких домов было 29. Сейчас многие здания уже достроены и проблемы решены, заявил губернатор.

По его словам, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию 7 домов. До конца 2023 года власти планируют закрыть все вопросы, касающиеся дольщиков, заявил Беглов.

Он подробнее рассказал про ситуацию с ЖК "Ломоносов". Из четырех корпусов пока введен в эксплуатацию один, сообщил губернатор. Он добавил, что уже найден новый инвестор и до конца текущего года будут закончены все бумажные вопросы. Окончание строительства всего ЖК ожидается в 2023 году, сказал Беглов.

София Саттарова