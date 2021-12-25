Губернатор Петербурга обещал в ближайшие три года построить 50 школ и 80 детсадов

На прямой линии 25 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что в ближайшие три года в городе планируется построить 50 школ и 80 детских садов. Он заявил, что проблема нехватки соцобъектов решается.

В 2018 году в городе было 104 социальных недостроя, сказал Беглов. По его словам, сейчас осталось 8 таких недостроев. На решение проблемы из резервного фонда правительства России было выделено 10 млрд рублей, рассказал губернатор.

- Мы смогли сразу достроить и выкупить почти 70 детских садов и поликлиник. Нам пришлось провести реформу всего строительного блока, - рассказал Беглов.

За три года в Петербурге построили 31 школу, сообщил губернатор. Также за этот период в городе создали 94 детских сада, добавил Беглов.

София Саттарова