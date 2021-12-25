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Беглов: В капитальном ремонте нуждаются 40% школ Петербурга

фото ЗакС политика Беглов: В капитальном ремонте нуждаются 40% школ Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов на прямой линии 25 декабря сообщил, что в городе в капитальном ремонте нуждается почти 40% школ. По его словам, сейчас в бюджете Петербурга выделены большие суммы на эту сферу.

В частности, на капитальный ремонт выделено более 22 млрд рублей, сказал Беглов. Еще 25 млрд рублей — на текущий ремонт и на закупку оборудования для образовательных учреждений, рассказал губернатор.

Он уточнил, что директора школ должны подать заявки на получение средств. В следующем году уже можно будет приступить к ремонту, считает Беглов. 

 

София Саттарова


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