Беглов: В капитальном ремонте нуждаются 40% школ Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов на прямой линии 25 декабря сообщил, что в городе в капитальном ремонте нуждается почти 40% школ. По его словам, сейчас в бюджете Петербурга выделены большие суммы на эту сферу.

В частности, на капитальный ремонт выделено более 22 млрд рублей, сказал Беглов. Еще 25 млрд рублей — на текущий ремонт и на закупку оборудования для образовательных учреждений, рассказал губернатор.

Он уточнил, что директора школ должны подать заявки на получение средств. В следующем году уже можно будет приступить к ремонту, считает Беглов.

София Саттарова