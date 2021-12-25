За сутки в больницы увезли почти 400 петербуржцев с признаками коронавируса и пневмонии

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу с данными о пандемии коронавируса в городе. По состоянию на 25 декабря, за сутки выросло число поступающих в больницы с признаками коронавируса и пневмонии (391 вместо 373 накануне). В реанимационных отделениях лежат 589 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 313 человек.

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 мест. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 959 пациентов.

На карантине находятся 3 217 граждан (накануне их было 3 256), бесплатную лекарственную терапию на дому получает 23 841 петербуржец, амбулаторно лечатся 24 482 человека. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 977 921 тысяч доз.

У петербуржцев будет возможность привиться от инфекции в каждый из десяти праздничных дней. К сегодняшнему дню, по данным комздрава, прошли весь цикл вакцинации 2 632 026 жителей города.