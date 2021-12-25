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Новости 16:40

Беглов объяснил причины залежи сугробов в городе

фото ЗакС политика Беглов объяснил причины залежи сугробов в городе

Во время прямой линии 25 декабря губернатора Петербурга Александра Беглова подняли вопрос уборки улиц от снега. Глава города сказал, что самый ответственный по этому вопросу - он сам.

Беглов напомнил, что, придя к управлению городом, запретил сбрасывать снег в реки и каналы для защиты экологии. Сейчас зимние осадки свозят на снегоплавительные пункты, которые находятся далеко, отметил губернатор. По его словам, поэтому в городе могут лежать кучи невывезенного снега.

- Пусть лучше мы времеено его тут сложим, а потом вывезем, нежели сбросим его в реки и каналы, - считает губернатор.

Он добавил, что ситуацию ухудшают и некоторые управляющие компании. Они ночами сбрасывают собранный снег на тротуары или дороги, заявил Беглов. 

 

София Саттарова


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