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Новости 17:17

Крепость Копорье открылась для посетителей после длительного ремонта

фото ЗакС политика Крепость Копорье открылась для посетителей после длительного ремонта

Крепость Копорье, признанную объектом культурного наследия федерального значения и закрывавшуюся на ремонт почти на два года, 25 декабря снова сделали доступной для посетителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Музейного агентства Ленинградской области Лесю Колесникову. 

"Мы сегодня принимаем наших гостей бесплатно, потому что для всех нас это очень большой праздник. Сегодня здесь проходят очень красивые мероприятия: концертная программа, в которую включены элементы военно-исторической реконструкции, и файер-шоу. Крепость была закрыта для посещения около двух лет", - приводится ее цитата.

Колесникова делает акцент на том, что противоэпидемическая безопасность на территории памятника обеспечивается на высоком уровне. При этом попасть на объект можно без предъявления QR-кода.

Отметим, что ремонт средневековой крепости начался в марте 2020 года после обрушения арки, которое привело к возбуждению уголовного дела.


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