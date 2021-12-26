Суд арестовал активистов "Левого блока" за акцию с фаерами у здания ФСБ

Гагаринский суд Москвы арестовал активистов "Левого блока" Руслана Абасова и Льва Скорякина на два месяца по делу об акции против репрессий у здания ФСБ в день сотрудника силовых органов, сообщили его соратники в телеграм-канале.

Активистов задержали 23 декабря. На них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Поводом стала акция, которую провели 20 декабря у отдела УФСБ по Юго-Западному округу Москвы. Двое активистов с закрытыми лицами развернули баннер "С днем ЧКиста" и зажгли фаеры.