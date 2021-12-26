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Новости 11:01

МВД: Электронные паспорта в России начнут выдавать с 2023 года

фото ЗакС политика МВД: Электронные паспорта в России начнут выдавать с 2023 года

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио "Милицейская волна" заявила, что электронные паспорта в России начнут выдавать с 2023 года.

По словам Казаковой, сейчас МВД и Минцифры работают над детальными требованиями к порядку, выдаче и оформлению электронных паспортов. Они будут представлять из себя пластиковую карту с электронным носителем информации.

"Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов - январь 2023 года", - приводит слова Казаковой ТАСС.

Она отметила, что по прогнозам, на первоначальном этапе будет выдано не менее 100 тысяч карт. Точное количество будет зависеть от желания граждан их получить: выдача электронных паспортов вместо традиционных будет добровольной. Казакова подчеркнула, что с юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный.


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