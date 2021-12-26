В России выявили менее 24 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 23 721 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в стране зафиксировано 10 392 020 случаев заболевания. По официальным данным, к 26 декабря от коронавируса умерли 304 218 россиян; 968 летальных исходов зарегистрированы за прошедший день.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. В Москве выявили 2 180 новых случаев заболевания, в Петербурге - 1 851, в Подмосковье - 1 565.