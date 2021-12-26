ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:54

В России выявили менее 24 тысяч случаев COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В России выявили менее 24 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 23 721 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в стране зафиксировано 10 392 020 случаев заболевания. По официальным данным, к 26 декабря от коронавируса умерли 304 218 россиян; 968 летальных исходов зарегистрированы за прошедший день.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. В Москве выявили 2 180 новых случаев заболевания, в Петербурге - 1 851, в Подмосковье - 1 565.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама