Путин решил следовать советам военных экспертов при отказе США и НАТО от предложений по безопасности

Президент Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что если США и НАТО не дадут гарантии безопасности, то ответ российской стороны будет зависеть от рекомендаций военных экспертов.

Ведущий Павел Зарубин спросил, каким будет военно-технический ответ России, если США и НАТО "не услышат нас и на этот раз".

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - ответил Путин.

Он подчеркнул, что требования были высказаны не для того, чтобы "что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса".

"А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили", - добавил Путин.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона требует от НАТО отказаться от расширения на восток и любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. На пресс-конференции 23 декабря Путин в ответ на один из вопросов потребовал дать России гарантии безопасности.

Агентство Bloomberg сообщало, что требования вызвали скептическую реакцию у НАТО и США. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге привела НАТО как пример вопроса, по которому США не согласны с предложениями России.

фото: пресс-служба Кремля