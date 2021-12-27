Беглов поздравил работников МЧС с профессиональным праздником

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравительной речью по случаю Дня спасателя. Слова городского главы ретранслирует пресс-служба Смольного.

"Быть спасателем – это призвание. Ваша служба требует мужества, физической выносливости, умения быстро принимать решения, от которых зависит жизнь людей. Уходящий год был непростым, но ваш вклад в сохранение стабильности – невозможно переоценить", – выступил губернатор.

Беглов отметил, что петербургские власти и представители МЧС вместе трудятся над совершенствованием городских систем безопасности, развивают пожарно-спасательные части.

"Благодарю сотрудников и ветеранов МЧС за высокий профессионализм, за служение городу и петербуржцам. Желаю всем здоровья, благополучия, оптимизма, успехов в благородном труде!" – заключил управленец.

Уточним, День спасателя был утверждён 27 декабря 1995 года.