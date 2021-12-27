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Новости 10:52

С "Почты России" взыскали 200 тысяч рублей за удручающее состояние объекта культнаследия

фото ЗакС политика С "Почты России" взыскали 200 тысяч рублей за удручающее состояние объекта культнаследия

Ленинский райсуд Петербурга назначил АО "Почта России" штраф в размере 200 тысяч рублей за халатное отношение к зданию южного склада Варшавского вокзала, которое является объектом культурного наследия регионального значения (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

На наказании для почтвого оператора настаивал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), который ещё в марте изучил состояние памятника и пришёл к удручающим выводам. У склада отсутствовала крыша, двери и окна; обвалилась часть исторической кирпичной кладки, на территории массово складирован мусор. Специалисты обнаружили также следы горения здания.

"Почта России" была привлечена к административной ответственности как собственник объекта. Представитель оператора на заседание суда явился.


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