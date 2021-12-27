РБК: Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года

Начиная с лета в Кремле идут дискуссии на тему будущих президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году, уведомили РБК осведомлённые источники.

Они намекнули, что речь шла в том числе о выдвижении Владимира Путина, однако в ходе совещаний отдельно указывалось, что он сам пока не решил, примет ли участие в электоральном процессе.

"Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет", — сохранил интригу собеседник РБК.

Другой источник агентства подтвердил, что базовым идёт сценарий выдвижения Путина на очередной срок.

Текущая задача Кремля — провести комплексный анализ выборов в Государственную думу с тем, чтобы не допустить повторения ошибок.

Говорили о президентской кампании также в ходе семинара в мастерской управления "Сенеж", который не так давно прошёл в Подмосковье, добавляет РБК. На встрече присутствовали руководители внутриполитического блока Кремля, сотрудники управлений по внутренней политике, общественным проектам и обеспечению деятельности Госсовета и члены "Единой России".

Напомним, в ноябре в ходе форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!" Путин в очередной раз размыто ответил на вопрос о своём намерении участвовать в грядущих президентских выборах, при этом, отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что само наличие у него такой возможности "стабилизирует внутриполитическую ситуацию".