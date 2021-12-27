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Новости 11:58

Свыше 300 петербуржцев улетели на Кубу впервые за полтора года

фото ЗакС политика Свыше 300 петербуржцев улетели на Кубу впервые за полтора года

Начиная с 26 декабря авиакомпания Azur air возобновила авиаперелёты из петербургского аэропорта Пулкова на Кубу: первый рейс за полтора года отправился в Варадеро с 322 туристами на борту, информирует пресс-служба "Воздушных ворот Северной Столицы".

Желающих посетить островное государства доставил "на себе" самолёт Boeing 767-300. Рейсы на Кубу будут осуществляться вплоть до 12 мая с частотой один раз в десять дней.

Добавим также, что из города на Неве на данный момент прямыми рейсами также можно улететь в Ла-Роману —один из крупнейших курортов Доминиканы.


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