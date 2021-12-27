Члены комиссий и мундепы обратились к Памфиловой из-за возможного назначения Ефимова главой ТИК

Против назначения зампредседателя Территориальной избирательной комиссии № 27 Ивана Ефимова на должность председателя ТИК № 19 выступили члены территориальных избиркомов, муниципальные депутаты и участники сентябрьских выборов. Утром 27 декабря они опубликовали своё обращение к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на недостойного, по их мнению, претендента.

Подписанты считают, что Ефимов не должен занимать пост руководителя территориальной комиссии. В обращении они привели некоторые факты из его карьеры. В частности, авторы письма указывают, что Ефимов представлял в суде УИК № 1379, на котором в один из дней выборов неизвестные закрыли камеру наблюдения картонкой. Ефимов утверждал, что члены комиссии не знают, кто мешал обзору камеры, хотя на заседании ТИК № 27, где рассматривали соответствующую жалобу, он, по утверждению авторов обращения, зачитывал объяснение председателя участковой комиссии, из которого все становится ясно. Другой эпизод - с муниципальных выборов 2019 года, когда Ефимов в судах представлял ИКМО "Московская застава", иски на которую подавали независимые кандидаты из-за отказов в регистрации. Авторы письма полагают, что именно Ефимов координировал работу ИКМО по недопуску кандидатов на выборы. В том году проблемы возникли и у кандидатов в МО "Пулковский меридиан" - Ефимов возглавлял местную избирательную комиссию. Он также представлял в суде УИК № 1280, где перед началом подсчета голосов с участка сбежали двое членов комиссии с бюллетенями.

"Мы абсолютно убеждены, что он согласован и выдвинут на должность председателя данной комиссии силами, заинтересованными в продолжении пагубной практики превращения г. Санкт-Петербурга в "электоральный султанат", в "рассаживании нужных людей" в депутатские кресла, посредством "электорального бандитизма", - говорится в письме.

Обращение к главе ЦИК подписали 23 человека. Среди них члены территориальных избиркомов №№ 19 и 27 с правом решающего и совещательного голоса, депутаты МО "Московская застава" и МО "Новоизмайловское", а также экс-кандидаты в депутаты Законодательного собрания и Государственной думы: Дмитрий Хорзов, Софья Чистякова, Валерий Дулеба и Борис Орешков.

Напомним, 22 декабря депутаты МО "Московская застава" проголосовали за выдвижение Ефимова на должность главы ТИК №19, которая освободилась в середине декабря после ухода Дмитрия Козлова, отставки которого требовала Памфилова. Горизбирком рассмотрит кандидатуру Ефимова 28 декабря.

Константин Леньков