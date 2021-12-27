ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:24

Матвиенко: Для коллективного иммунитета от COVID-19 нужно привить 100% россиян

фото ЗакС политика Матвиенко: Для коллективного иммунитета от COVID-19 нужно привить 100% россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции заявила, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса в России нужна 100%-ная вакцинация граждан, передает РБК.

"Я хочу поблагодарить всех тех граждан, которые привились, проявив свою ответственность, и все-таки обратиться с просьбой к тем, кто еще этого не сделал: мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100%-ная вакцинация наших граждан", — сказала Матвиенко.

Пока, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, коллективный иммунитет оценивается в 60,4%. Полностью завершили цикл вакцинации 73 106 249 россиян.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама