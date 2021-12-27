Матвиенко: Для коллективного иммунитета от COVID-19 нужно привить 100% россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции заявила, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса в России нужна 100%-ная вакцинация граждан, передает РБК.

"Я хочу поблагодарить всех тех граждан, которые привились, проявив свою ответственность, и все-таки обратиться с просьбой к тем, кто еще этого не сделал: мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100%-ная вакцинация наших граждан", — сказала Матвиенко.

Пока, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, коллективный иммунитет оценивается в 60,4%. Полностью завершили цикл вакцинации 73 106 249 россиян.