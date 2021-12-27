На проспекте Космонавтов завершена модернизация наружного освещения

В ГБУ "Ленсвет" отчитались о проделанной работе по установке новых светодиодных фонарей на проспекте Космонавтов в Московском районе, информирует пресс-служба Смольного.

Обновлённое освещение появилось на отрезке от Бассейной улицы до Ковжинского переулка. Благодаря светодиодам стали гораздо заметнее установенные на проспекте дорожные знаки и указатели, а также пешеходные переходы.

"Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" завершили модернизацию освещения проспекта Космонавтов. На существующих опорах освещения вместо натриевых ламп установлены более 400 светодиодных светильников", — говорится в отчёте учреждения.

Фото: gov.spb.ru