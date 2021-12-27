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Колокольню Смольного собора воссоздали с помощью тысячи дронов

фото ЗакС политика Колокольню Смольного собора воссоздали с помощью тысячи дронов

Тысяча дронов выстроилась в небе над Смольным собором вечером 26 декабря, воссоздав незавершенную колокольню, передает АБН.

Это был тестовый запуск шоу дронов "Колокольня Смольного собора". Колокольня по проекту архитектора Бартоломео Растрелли должна была стать самым высоким зданием в Петербурге, но на ее строительство не хватило средств. В 1750 году стартовало ее строительство, спустя шесть лет его приостановили, а затем остановили окончательно на 70 лет.

Собор достраивали в XIX веке под руководством архитектора Василия Стасова. Колокольня была утрачена, сейчас сохранилась лишь часть фундамента. Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге предложил возвести ее заново. Историки и архитекторы считают, что есть достаточно документов для этого.

"Мы [с помощью шоу дронов] хотим показать этот проект, чтобы люди могли пощупать руками, глазами и сказать [насчет строительства колокольни] — да или нет", — отметил руководитель фонда Илья Козлов.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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