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Новости 13:30

С 1 января вход в общественные туалеты Петербурга станет бесплатным

фото ЗакС политика С 1 января вход в общественные туалеты Петербурга станет бесплатным

Начиная с 1 января посещение общественных туалетов в Петербурге станет бесплатным, уведомляет пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Уточняется, что речь идёт только о тех туалетах, которые подведомственны "Водоканалу". На данный момент стоимость их посещения составляет 30 рублей.

Затраты на обслуживание точек будут покрывать за счёт бюджетных ассигнований. Субсидии и ранее предоставляли "Водоканалу", однако теперь их размер будет увеличен.

Туалеты продолжат функционировать в привычном режиме, следить за ними будет контролёр, в чьи обязанности будет входить в том числе предотвращение "бесконтрольного присутствия [в кабинах] асоциальных личностей и лиц без определенного места жительства".

"Водоканалу" подведомственен 651 общественный туалет, из которых 291 передвижной, 214 стационарных, 91 модульный, 34 модульных с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной на базе автомобильного шасси.

Места расположения точек указаны на специальной карте, доступной на сайте "Водоканала".


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