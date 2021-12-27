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Новости 14:53

Перед каникулами сократилось количество петербургских классов, ушедших на инфекционный карантин

фото ЗакС политика Перед каникулами сократилось количество петербургских классов, ушедших на инфекционный карантин

Вторую неделю подряд в петербургском комитете по здравоохранению фиксируют снижение количества школьных классов, вынужденных уйти на удалёнку из-за коронавируса или ОРВИ: сейчас их не более 180.

В комздраве уточнили, что временный дистант ввели в 97 школах. Карантин коснулся 0,9% от общего количества городских классов.

В смешанном режиме учатся 4845 детей, что также является 0,9% от общего количества школьников.

Также из-за инфекционных заболеваний закрыты 13 групп в 12 петербургских детсадах.

На прошлой неделе, напомним, на карантине находился 351 класс в 143 школах, а двумя неделями ранее — 570 классов в 178 школах.


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