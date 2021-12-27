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Новости 16:24

Смольный пресёк деятельность 20 нелегальных ёлочных базаров

фото ЗакС политика Смольный пресёк деятельность 20 нелегальных ёлочных базаров

Петербургским предпринимателям, решившим обогатиться за счёт продажи нелегальных ёлок, придётся заплатить штрафы: сотрудники комитета по контролю за имуществом провели рейд по городским базарам, после которого были составлены 20 административных протоколов, информирует пресс-служба Смольного. 

Нелегальные точки продаж работали в Невском, Приморском, Кировском, Московском, Фрунзенском, Калининском, Красносельском, Адмиралтейском и Центральном районах. "Торговые конструкции демонтированы, деревья подлежат утилизации", – отчитались в ККИ.

Держателей несанкционированных базаров накажут рублём: штраф для физлиц составляет до 5 тысяч рублей, для ИП – до 50 тысяч, для юрлиц – до 200 тысяч.

"Новогодние ёлки — сезонный товар. Город поддерживает честный бизнес, тех, кто заранее оформляет договоры аренды. Но многие недобросовестные предприниматели в погоне за выгодой предпочитают "забыть" о правилах и санитарных нормах. Зачастую они не только продают елки без оформления документов, но и вырубают их без разрешения, наносят ущерб нашим лесам. Это недопустимо", – высказался по случаю городской глава Александр Беглов.


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