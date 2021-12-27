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Муниципал 17:26

Таксист разбил нос главе МО №72 Швецу за замечание о неправильной парковке

фото ЗакС политика Таксист разбил нос главе МО №72 Швецу за замечание о неправильной парковке

Замечание о неправильной парковке на газоне обернулось для руководителя петербургского муниципалитета МО "№72" Павла Швеца поездкой в больницу, информирует Znak.com.

Ремарка муниципала оскорбила водителя такси, к которому она была обращена, и он решил разобраться со Швецом "по-мужски". Автомобилист сначала попытался выхватить у главы МО телефон, после чего ударил его в нос. Избиение бы продолжилось, если бы не подоспевшие прохожие, оттащившие свирепого водителя.

На место был вызван наряд полиции. После беседы мужчину увезли в отдел, а Швеца — в больницу для дальнейшего обследования. Первичный осмотр показал возможный перелом носа.

"Водила в полиции. Уехать он не смог. Самочувствие норм, жду КТ (орфография автора сохранена — прим. ред.)", — вкратце рассказал о ситуации Швец .

Напомним, пострадавший является руководитель петербургского отделения Партии роста. Пост главы МО №72 он получил в 2019 году.

Обновлено в 17:31. Швец уведомил Znak.com, что медики констатировали у него перелом носа.


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