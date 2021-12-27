Беглов заявил об улучшении ситуации в экономике Петербурга в 2021 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 декабря в собственной еженедельной программе на радио "Россия" подвел итоги уходящего 2021 года. Он заявил, что год был непростым, но продуктивным. В частности, по словам Беглова, в 2021 году удалось улучшить экономическую ситуацию в Петербурге.

- Мы добились роста показателей во всех ключевых областях, сократили безработицу в 4 раза. Мы открываем новые заводы и производственные линии, - рассказал Беглов.

Он заявил, что для продолжения "позитивного тренда" правительство Петербурга приняло четвертый пакет помощи бизнесу в пандемию коронавируса. Для предприятий, которые пострадали от ограничений с 30 октября по 7 ноября, предусмотрено 16 млрд рублей в виде поддержки - , в основном, это касается малого и среднего бизнеса, уточнил губернатор. Беглов добавил, что еще 522 млн рублей планируется направить промышленным предприятиям.

Глава Петербурга также рассказал, что 2021 год "дал начало новому инвестиционному циклу". По его словам, капитальные вложения в промышленность увеличились в 1,7 раза.

Беглов отметил основные инвестиционные соглашения. Среди них сотрудничество с Банком ВТБ по созданию компании для строительства метрополитена - оно позволит ускорить развитие подземки, считает губернатор. Он добавил, что также работа с ВТБ положительно скажется на сроках введения новой очереди аэропорта "Пулково". Кроме этого, город вместе с "Газпромбанком" начинает строительство скоростной линии трамвая на юге города и создание 7 школ, рассказал Беглов.

София Саттарова