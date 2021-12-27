Елена Фидрикова назначена председателем комитета по социальной политике

Новым председателем комитета по социальной политике Петербурга стала Елена Фидрикова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов 27 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

До назначения Фидрикова занимала пост исполняющего обязанности главы комитета. Она заняла должность и.о. руководителя 30 сентября. Предыдущий глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков избрался депутатом Законодательного собрания от "Единой России".

Фидрикова начинала свою карьеру воспитателем в детском саду. В 2007 году она стала и. о. начальника отдела образования Выборгского района. Еще через два года заняла должность замглавы районной администрации. С 2014 года Фидрикова работала заместителем председателя комитета по социальной политике.

Константин Леньков